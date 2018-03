Die französische Politikerin Christine Lagarde hat sich bei einem Gastbeitrag des Internationalen Währungsfonds über die Blockchain Technologie geäußert.

Lagarde findet dafür durchaus lobende Worte. Die Technologie könne dabei helfen, verdächtige Transaktionen nahezu in Echtzeit zu erkennen. Ihre scharfe Rhetorik lässt aber erahnen, dass sich der Internationale Währungsfonds (IWF) umfassend in die Krypto-Industrie einmischen will.

Mithilfe der Blockchain könne man "Feuer mit Feuer" bekämpfen, schrieb Lagarde beim Blog des International Monetary Fund, IMF. Die Innovation, die das Krypto-Ökosystem antreibt, könnte auch dabei helfen, diesen Markt zu regulieren. Lagarde findet, im unregulierten Zustand führen Kryptowährungen zu finanzieller Instabilität und erleichtern die Finanzierung von Terrorismus und die Durchführung von Geldwäsche. Auch die Stabilität der Finanzmärkte sei dadurch in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...