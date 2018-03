IRW-PRESS: Berkwood Resources: Berkwood schließt Phae-3-Definitionsbohrungen auf Lac Gueret South, Quebec, Kanada, ab

16. März 2018, Vancouver, B.C., Kanada. Berkwood Resources Ltd. (TSX-V: BKR, FSE: BK2, WKN: A110N3) (Berkwood oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es erfolgreich ein 9 Bohrlöcher umfassendes Definitionsbohrprogramm der Phase 3 auf Zone 1 des 100 % unternehmenseigenen Projekt Lac Gueret South abgeschlossen hat (siehe Pressmitteilung vom 5. März). Das Programm sollte den südwestlichen und südlichen Rand der Mineralisierung abgrenzen und bestimmte Bereiche des für den westlichen Bereich der Zone 1 entwickelten (Falten-)Strukturmodells testen. Bei den Bohrungen wurden weiterhin erhebliche Graphitabschnitte (Cgr) durchteuft, wobei alle neun Bohrlöcher auf Graphit trafen und acht der Bohrlöcher erhebliche Graphitabschnitte ergaben.

Wir beginnen jetzt mit der aufregenden, wenn auch mühsamen Arbeit, die strukturelle und geologische Beschaffenheit der Graphitlagerstätte Zone 1 auf Lac Gueret South zu enträtseln, da Berkwood ein fokussiertes und effizientes Programm durchführen möchte, um herauszufinden, ob es das Potenzial für eine wirtschaftlich abbauwürdige Ressource gibt. Feldteams sind seit Anfang Februar auf Lac Gueret vor Ort, um detaillierte strukturelle Messungen sowie die Analyse des frühen Bohrkerns vorzunehmen. Außerdem verbessern wir in dieser Hinsicht noch unsere Möglichkeiten durch eine neue Zusammenarbeit mit Terrane Geosciences. Wir machen Fortschritte und bauen mit jeder weiteren Phase auf den hervorragenden Ergebnissen auf, die wir seit der Entdeckung verzeichnen konnten, meinte Tom Yingling, President und CEO. Insbesondere wird das Explorationspotenzial für eine erhebliche Graphitlagerstätte weiterhin durch das Phase-3-Programm gestützt.

Das 1.500 Bohrmeter umfassende Programm verwendete ebenfalls Techniken der orientierten Kernbohrung. Tony Gilman von Terrane Geosciences ist vor Ort, um die Phase 3 einzuläuten, die Strukturen des orientierten Bohrkerns aus Phase 2 und 3 zu untersuchen und das Feldteam in der Sammlung von detaillierten Strukturdaten zu schulen. Terrane Geosciences wird als Vorbereitung auf die Arbeitsplanung der Phase 4 diese Strukturdaten mit bereits existierenden Geologieberichten kombinieren.

Die fortlaufenden Tests am westlichen Rand von Zone 1 unterstützen das Modell, dass die Graphithorizonte wahrscheinlich am westlichen Ende der geophysikalischen Anomalie gefaltet sind. Mehrere andere Beispiele ähnlicher Faltungen im Grundgestein innerhalb eines Radius von 8 Kilometern von der Lagerstätte zeigen, dass gebogene Faltungsmuster wie auf Zone 1 in der Gegend häufig sind. Weitere Testbohrungen sind nötig, um die Kontinuität und strukturelle Beschaffenheit der mineralisierten Abschnitte zu bestimmen. Zusätzlich zu den Bohrungen und sofern es die Wetterbedingungen zulassen, möchte das Unternehmen eine elektromagnetische Untersuchung im Bohrloch (Mise-a-la-Masse, MALM) durchführen, wodurch bestimmte Graphithorizonte aufgeladen werden und sich zwischen Bohrloch und Oberfläche nachverfolgen lassen.

Proben: 258 gesägte Bohrkernproben aus dem Bohrprogramm der Phase 3 werden an das Labor MS Analytical Laboratories in Langley, BC, gebracht, wo sie den gleichen Analyseprozessen unterzogen werden wie die Proben aus den früheren Programmen. Von den 258 Proben waren 201 graphithaltige Gesteinsproben; 47 Proben lagen an der Toleranzgrenze und zeigten wenig bis kaum Graphit; bei 10 Proben handelte es sich um auf dem Feld hinzugefügtes QA/QC-Material, also unter anderem Duplikate und Leerproben. Auf dem Feld wurden keine anerkannten Referenzstandards eingesetzt. Routinemäßig verwendet das Labor verschiedene Graphit- und Sulfidstandards, deren Gehalte und Matrixmineralogie dem Probenmineral sehr ähnlich sind. Jede Probe aus den Zerkleinerungs- und Pulverisierungsphasen wird einer Quarzsandreinigung zwischen den Proben unterzogen, um das Potenzial für eine Kreuzkontamination zu reduzieren. Die Probenergebnisse der Proben aus Phase 3 werden ab Mitte April erwartet.

Laufende Mineralienbestimmung: Berkwood hat Met-Solve Laboratories Inc. Aus Langley, British Columbia, damit beauftragt, eine Reihe von Graphitmineralproben Mineralverarbeitungstests zu unterziehen. Diese Arbeit ist für die metallurgischen Tests für das Prozessdesign nötig und erfolgt im Anschluss an die positiven ersten Flockenklassifizierungstests, die am 8. März 2018 veröffentlicht wurden, als das Unternehmen bekannt gab, dass es sich bei einem großen Teil der Graphitflocken in einer repräsentativen Reihe von Proben um grobe, große Flocken (20 mesh bis 100 mesh) sowie leicht konzentriert durch den simplen Antigravitationsvorgang (der leichte Anteil ist das wertvolle Produkt) handelt und nur ein geringer Prozentsatz des Graphits feiner als 100 mesh (100 mesh) ist. Die ersten Ergebnisse werden ungefähr für Mitte 2018 erwartet.

Lac Gueret South Zone 1

Lac Gueret South liegt in Cote Nord, Quebec, mit dem Auto drei Stunden von Baie-Comeau entfernt in einem Gebiet mit sehr guter Infrastruktur. Das Projekt befindet sich direkt südlich von Mason Graphites (TSX-LLG) fortgeschrittenem Projekt Lac Gueret. Mason erschließt eine der größten mittel- bis hochgradigen Graphitlagerstätten der Welt.

Einschließlich des Phase-3-Bohrprogramms hat das Unternehmen 27 Bohrlöcher in Zone 1 mit insgesamt 4.006m niedergebracht. Das Unternehmen gibt bekannt, dass es bislang in jedem niedergebrachten Bohrloch sichtbaren Graphit durchschnitten hat und in 26 Bohrlöchern deutliche Cgr-Abschnitte beobachtet wurden. Der Erfolg dieses Bohrprogramms bestätigt, dass ein deutlicher Teil der elektromagnetischen Leiter, die gemäß der luftgestützten EM-geophysikalischen Untersuchungen (siehe Pressemitteilung von Berkwood vom 10. Februar 2015) über eine Streichlänge von zwei Kilometern und eine Breite von 50 bis 600 Metern auftreten, Graphitmineralisierung enthält.

Ein Virtual-Reality-Video des Phase-1-Bohrprogramms auf Zone 1 in diesem Herbst sowie des neuesten Phase-2-Bohrprogramms im Winter finden Sie unter dem Link unten auf unserer Homepage: http://www.berkwoodresources.com .

Edward Lyons PGeo (BC, QC, NL) hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung genehmigt. Er hat seit dem Jahr 2000 intensiv im Konzessionsgebiet Lac Guéret, das sich nunmehr im Besitz von Mason befindet, sowie in den benachbarten Grafitkonzessionsgebieten gearbeitet.

Über das Unternehmen: Berkwood beschäftigt sich mit der Exploration von Rohstoffen, die eine moderne Revolution bei wesentlichen Technologien ermöglichen. Diese Technologien sind auf den ethischen Bergbau und die Versorgung mit natürlich vorkommenden Elementen und Rohstoffen angewiesen, die für eine verbesserte Leistung von Energiespeichersystemen sorgen und die Entwicklung und Miniaturisierung neuer Elektronik- und Strukturkomponenten für eine neue Generation von innovativen Werkzeugen ermöglichen. Das Unternehmen wird von einem Team geleitet, das gemeinsam eine Erfahrung von über 100 Jahren vorweisen kann und an der Entdeckung zahlreicher produzierender Minen beteiligt war.

