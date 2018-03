Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Na geh! Da gibts in Deutschland heute den "Tag der Aktie" (zB DAX-Werte in Frankfurt ab 1000 Euro bei einigen deutschen Brokern spesenfrei) und das sonst so ausfallsichere Xetra-System hat eine technische Panne, was ca. eine Stunde kostete. Auch Wien funktioniert auf Xetra-Basis, bei uns liefen die Intraday-Kurse aber ab der ersten Sekunde ein. Die Healthineers-Aktie, die auch im global market Wien verfügbar ist, startete aber am Tag der Erstnotiz natürlich "nur" gleichzeitig mit Deutschland. Trotzdem: In Österreich gibts Inlands-Spesen. Für unser wikifolio haben wir gestern noch Kapsch TrafficCom genommen. Und zwar eine Startposition bei 39,975, erfüllt wurde um 10:11 Uhr. Bei Agrana...

Den vollständigen Artikel lesen ...