Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb Auf dem Radar: AT&SKommt mit den Freitag-Schlusskursen in den ATX und wird dort ab Montag mit ca. 1,2 Prozent Gewicht gehandelt werden. Ein Zufall ist, dass die beiden Neulinge AT&S und FACC fast den gleichen Kurs haben. aktuelle Indikation: 22.50 / 22.63 Veränderung zu letztem SK: -2.10% Auf dem Radar: FACCKommt mit den Freitag-Schlusskursen in den ATX und wird dort ab Montag mit ca. 1,0 Prozent Gewicht gehandelt werden. aktuelle Indikation: 22.73 / 22.85 Veränderung zu letztem SK: -1.78% Auf dem Radar: Erste GroupDas Schwergewicht ist im Gewicht zu schwer geworden und wird ab Montag einen deutlich tieferen Rep-Faktor haben. Das kann am Freitag zu Umschichtungen...

