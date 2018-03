Stuttgart - Anleihen des weltgrößten Generikaherstellers Teva waren nachgefragt, während die Aktie des Unternehmens aufgrund der hohen Verschuldung extrem unter Druck ist, so die Börse Stuttgart.Das habe auch dazu geführt, dass u.a. Moody's die Kreditwürdigkeit des israelischen Pharmaunternehmens Ende Januar auf die zweithöchste Note im Junk-Bereich herabgestuft habe. Mit einem ambitionierten Sparprogramm möchte der neue CEO Kare Schultz nun verhindern, dass die Bonität weiter leide. Das trage zu steigenden Anleihekursen bei: Die Euro-Anleihe (ISIN XS1789456024/ WKN A19XUC) beispielsweise sei in dieser Woche häufig an der Börse Stuttgart gehandelt worden. Die fünf Jahre laufende Anleihe sei jedoch mit einer Mindeststückelung von 100.000 Euro nicht gerade anlegerfreundlich ausgestattet.

