Das Analysehaus CFRA hat Inditex von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 35 auf 30 Euro gesenkt. Die Papiere seien von den Problemen des schwedischen Rivalen H&M in Mitleidenschaft gezogen worden, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei seinen sie weniger betroffen von den Herausforderungen des Onlinehandels und des Lagerbestandsmanagements. Die Papiere seien nun wieder attraktiv bewertet./ag/mis

Datum der Analyse: 16.03.2018

ISIN ES0148396007

AXC0121 2018-03-16/12:36