Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 178 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe das abgelaufene Jahr ordentlich beendet, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kursreaktion sei überraschend schwach gewesen, was aber nicht lange anhalten dürfte./ag/ajx

Datum der Analyse: 15.03.2018

ISIN DE000WCH8881

AXC0128 2018-03-16/12:53