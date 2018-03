Liebe Trader,

Das Wertpapier der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verfolgt seit Mitte 2016 übergeordnet einen Aufwärtstrend. Im September 2017 wurde dieser kurzfristig zur Unterseite verlassen, woraufhin die Aktie auf ein Jahrestief von 166,60 Euro zurückgefallen ist. Jedoch drückte eine starke Konterbewegung das Papier innerhalb von nur drei Monaten auf ein Jahreshoch aus 2017 bei 199,00 Euro wieder aufwärts. Seitdem taumelt der Kursverlauf zwischen einem kurzfristigen Abwärtstrend und einem langfristigen Aufwärtstrend seit Mitte 2016 hin und her. Nach dem aktuellen Jahreshoch bei 194,25 Euro, ließ eine Korrekturbewegung den Wert zwei Mal in den Unterstützungsbereich zwischen 175,00 Euro und 176,00 Euro zurückfallen, welcher sich kurz unter der Aufwärtstrendlinie befindet. Auf diesem Support konnte sich ein kleiner, aber dennoch bedeutender Doppelboden durchsetzen, dass auch als Umkehrformation gewertet werden kann und sich sehr häufig am Ende eines Abwärtstrends zu finden ist. Hinzu kommen aktuelle News, wonach der weltgrößte Rückversicherer ein Aktienrückkaufprogramm plant. Bis zur Hauptversammlung im Jahr 2019 sollen Anteile für bis zu eine Milliarde Euro erworben werden. Vieles spricht für weiter anziehende Kurse und einen baldigen Ausbruch über den derzeitigen Abwärtstrend!

Long-Chance:

Aufgrund von positiven Impulsen seitens der Fundamentaldaten und eines aussagekräftigen Doppelbodens, gehen wir von einem Kursziel an den Jahreshochs aus 2017 bei einem Wert von 199,00 Euro aus. Darüber hinaus könnten nach eventuellen Korrekturen die 2015'er Hochs bei 206,50 Euro angestrebt werden. Sollte es der Munich Re Aktie nicht gelingen über den Abwärtstrend hinaus anzusteigen, ist mit einer klaren Pullbackphase zu rechnen. Eine anständige Verlustbegrenzung ist bei den letzten Tiefs von grob 175,00 Euro anzusetzen. Ein Rücksetzer unter das Stop-Niveau könnte das Wertpapier jedoch rasch auf ein Niveau von 166,60 Euro fallen lassen und würde eine baldige Erholung ziemlich erschweren.

Einstieg per Market-Buy-Order: 189,05 Euro

Kursziel: 194,25 / 199,00 / 206,50 Euro

Stop: < 175,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 14,05 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

Wochenchart:



Tageschart:



Munich Re AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 189,05 Euro; 12:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

