Eigentlich sollte so gut wie jeder Mensch Aktionär sein. Am heutigen Freitag veranstaltet die Deutsche Börse zum vierten Mal deutschlandweit den Tag der Aktie. Grund genug, zu zeigen, dass ein breit gestreutes Aktienportfolio auf Dauer höhere Renditen abwirft, als andere Anlage- und Sparformen. Gerade vor dem Hintergrund sinkender Renten und niedriger Festgeldzinsen sind sie ein wichtiger Baustein der Altersvorsorge.Langfrist-BullenAktien sind entsprechend, entgegen der oft geäußerten Kritik, sicher nicht nur etwas für Spekulanten. Im Gegenteil: Die Aktie ist zuallererst eine Beteiligung an einem Unternehmen. Wer Aktien kauft, wird Miteigentümer, trägt entsprechend das unternehmerische Risiko, hat aber auch Anspruch auf eine Gewinnbeteiligung, die Dividende, wie die Euro-Akademie im Video erklärt.Der vielleicht bedeutendste Verfechter der Aktie ist Jeremy J. Siegel. Wer sein Buch "Stocks for the Long Run" - also "Aktien für die Ewigkeit" - kennt, wird fast unweigerlich zum Langfrist-Bullen. Keine andere Anlageklasse, so der Finanzprofessor, weist langfristig so stabile Renditen auf wie die Aktie. Zwar neigen Aktienkurse kurzfristig bisweilen dazu, recht stark zu schwanken. Anfang Februar zum Beispiel verlor der Dow Jones Index, das nach allgemeingültiger Meinung wichtigste Aktienbarometer der Welt, binnen eines Tages vier Prozent. Die Aufregung unter Investoren und Medienvertretern war aber grundlos groß. Laut Siegel sind solche kurzfristigen Schwankungen an den Börsen, von denen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...