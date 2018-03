Für Gewinnmitnahmen sind die Kurse nicht hoch genug, um noch zu verkaufen. Für neue Käufe sind sie dagegen nicht tief genug, um wirklich lukrativ zu sein. Unverkennbar ist: Sämtliche Umfragewerte wie ifo, ZEW etc. signalisieren Ermüdungen auf hohem Niveau. Wie geht es weiter?



Sowohl im Dow Jones, im Nikkei und im DAX sind die Korrekturtrends noch intakt. Folgende Marken sind wichtig: Für den Dow Jones dürfte die Korrektur als beendet gelten, wenn die Marke 25.800 Punkte nachhaltig nach oben überwunden wird. Im Nikkei sind es 22.500 und im DAX 12.600 Punkte.



Um im DAX ganz auf Nummer sicher zu gehen, gilt auch der Bruch der 12.950 nach oben als wichtig. Gelänge das nicht, droht die Gefahr einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Die relative Stärke liegt weiter im Nasdaq. Die Technologiebörse schaffte erneut ein neues Top und ist somit nach oben offen.



Grund sind zum einen starke FANG-Aktien, die allein aufgrund ihrer extrem hohen Liquidität als Hort der Sicherheit erkannt werden. Zum anderen brummt alles, was mit Halbleitern, Sensoren und Automatisierung zu tun hat. Davon bietet die Nasdaq eine ganze Menge.



Eine gesunde Portion Vorsicht ist aber immer noch geboten!



Das ist ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass von heute. Sie kennen unseren neuesten Börsenbrief noch nicht? Testen Sie den Bernecker Börsenkompass exklusiv in der App von Finanzen100. Wollen Sie erst mal reinschnuppern? Dann besuchen Sie unsere Börsenkompass-Seite und lesen Sie dort, wie Sie die App installieren und ein kostenloses Probeabo abschließen. Die Adresse lautet: www.bernecker-börsenkompass.de