LOS ANGELES/ LOUISIANA (IT-Times) - Der chinesische Automobil, Batterie- und Energiespeicher-Produzent BYD Company Ltd. kann erneut einen Auftrag für Elektrobusse in den USA landen. BYD hat eine neue Order über die Lieferung von drei in den USA hergestellten Elektrobussen der Modellreihe BYD K9S erhalten....

Den vollständigen Artikel lesen ...