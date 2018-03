Essen / Mülheim an der Ruhr (ots) - ALDI erweitert sein Wein-Sortiment um einen Rot- und einen Weißwein von TV-Moderator Günther Jauch. Ab dem 19. März werden die Weine bei ALDI Nord und ALDI SÜD im Standardsortiment für jeweils 5,99 Euro angeboten. Beide Weine wurden von Günther Jauch gestern im temporären Wein-Store "Meine Weinwelt" in Düsseldorf der Fachwelt und geladenen Gästen exklusiv präsentiert.



"Meine Weinkreationen bei ALDI - ein schönes Projekt, mit dem wir hoffentlich viele Menschen begeistern werden. Die Cuvées erlauben uns, beste Qualitäten aus unterschiedlichen Rebsorten der deutschen Anbaugebiete zu verwenden. Gemeinsam mit meinem Kellermeister Andreas Barth haben wir zwei exklusive Weine für ein ganz besonderes Geschmackserlebnis entwickelt", erklärt Jauch die Weine, die nach seinen Qualitätsansprüchen produziert werden. "Unser Anspruch war es, sanfte Weine mit einem niedrigen Alkoholgehalt zu kreieren, die trotz der Leichtigkeit eine intensive Frucht aufweisen und harmonisch schmecken." Beide ALDI Weine sind bereits Falstaff prämiert: Der Weißwein erhielt 89 und der Rotwein 88 Falstaff-Punkte. Dank der Kooperation mit ALDI SÜD und ALDI Nord kann sich jetzt eine breite Öffentlichkeit von der Qualität der Weine überzeugen.



Günther Jauch Weine überzeugen durch fruchtige Aromen



"Der Rotwein ist angenehm saftig mit feiner Säure, samtig reifen Tanninen und zeigt Kirschnoten sowie Anklänge dunkler Beerenfrüchte und einen Hauch Schokolade im Hintergrund", beschreibt Markus Del Monego, Master of Wine und Sommelier Weltmeister 1998, den Wein. "Der Weißwein überzeugt mit einer feingliedrigen, ansprechenden Frucht, die dezent an reife Aprikosen, Pfirsich, saftige Birne, grünen Apfel, Limette und Mandarine erinnert. Eine Cuvée mit frischer Säure und ausgewogenem Charakter", so der Experte bei der Vorstellung der Wein-Neuheiten im temporären Wein-Store "Meine Weinwelt".



"Meine Weinwelt" präsentiert neue und bekannte ALDI Weine



Weinliebhaber können beide Weine vor dem Verkaufsstart am 19. März exklusiv im temporären Wein-Store "Meine Weinwelt" probieren, der bereits zum zweiten Mal mitten in der Düsseldorfer Innenstadt (Am Schadowplatz) steht. Parallel zur internationalen Fachmesse "ProWein" können interessierte Besucher vom 16. bis 20. März täglich von 11 bis 20 Uhr eine Auswahl der ALDI Weine verkosten. Neben den beiden Günther Jauch Weinen wird erstmals auch ein Riesling vom VDP-Weingut Leitz aus dem Rheingau angeboten, der ebenfalls ab sofort in den Wein-Regalen von ALDI SÜD zu finden ist. Mehr Informationen zu den angebotenen Weinen und dem Wein-Store sind unter: meine-weinwelt.de abrufbar.



Bild- und Videomaterial zu den ALDI Weinen und dem Wein-Store: aldi-sued.de/presse bzw. aldi-nord.de/presse sowie unter folgendem Link: https://youtu.be/7Q8abcK_jDI.



