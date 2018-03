Der Kurssprung, den die Aktie des Wirkstoff-Forschungsunternehmens Evotec (ISIN: DE0005664809) am vergangenen Donnerstag machte, hatte seine Berechtigung: Die vereinbarte enge Kooperation mit dem französischen Pharmakonzern Sanofi hat großes Potenzial. Dementsprechend darf man hinsichtlich der am 28. März endlich anstehenden 2017er-Bilanz, in der Evotec dann auch seine Sicht der Dinge zu den Chancen des laufenden Jahres präsentierten dürfte, guter Dinge sein. Dass die Aktie nach einer grandiosen Entwicklung zuvor im Oktober und November förmlich abgeschossen wurde, ändert nichts daran, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...