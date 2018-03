Von Marc Bisbal Arias

MAILAND (Dow Jones)--Der italienische Ölkonzern Eni will seine Dividende für 2018 auf 0,83 Euro je Aktie erhöhen, ein Anstieg um 3,75 Prozent. Das Unternehmen stellte zudem seinen Strategieplan für die Zeit bis 2021 vor. Demnach sollen die Investitionen unter 32 Milliarden Euro gehalten werden. Solange die Verschuldungsquote innerhalb des Zielbandes von 20 bis 25 Prozent bleibt, will Eni prüfen zusätzlich vorhandene Barmittel in Aktienrückkäufe zu stecken.

Neue Projekte in der Ölförderung will Eni angehen, wenn die Kosten auf 30 US-Dollar je Barrel gefördertes Öl begrenzt werden können. In der Förderung will der Konzern in den kommenden vier Jahren 3,5 Milliarden Euro investieren. Gleichzeitig soll die aus dem Boden gepumpte Ölmenge um 3,5 Prozent jährlich zulegen.

Die Italiener wollen sich aber auch unabhängiger vom Öl machen und 2018 bis 2021 über 1,8 Milliarden Euro in "grüne" Geschäftsfelder stecken.

