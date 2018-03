FRANKFURT (Dow Jones)--Die Fraport AG rechnet 2018 mit einer starken Verkehrsentwicklung. Am Heimatdrehkreuz Frankfurt erwartet der Flughafenbetreiber ab dem Sommerflugplan einen Anstieg des Flugbewegungen um rund 9 Prozent, wie Konzernchef Stefan Schulte auf der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt sagte. Das Sitzplatzangebot der Fluggesellschaften, die in Frankfurt starten und landen, dürfte den Prognosen zufolge um 7 bis 8 Prozent zulegen. Im Gesamtjahr rechnet das Unternehmen mit 67 bis etwa 68,5 Millionen Passagieren, nach rund 64,5 Millionen im Vorjahr.

Auch bei den anderen Flughäfen im Konzern sieht Fraport weiteres Wachstum, so auch im türkischen Antalya. Nachdem im vergangenen Jahr vor allem russische Touristen wiedergekommen sind, dürfte 2018 auch die Zahl der europäischen Gäste deutlich steigen, wie Finanzvorstand Matthias Zieschang sagte. "Wir hoffen, die Marke von 30 Millionen knacken zu können", sagte er. Im vergangenen Jahr waren die Fluggastzahlen um 38,5 Prozent auf 26,3 Millionen gestiegen. Die bisherige Höchstmarke hatte bei 28 Millionen im Jahr 2014 gelegen.

Der Anteil des Segments International Activities & Services am EBITDA stieg von 24 Prozent im Jahr 2016 auf 32 Prozent im Jahr 2017 und soll 2018 weiter in Richtung 40 Prozent zulegen. Langfristig sollen die internationalen Aktivitäten gut die Hälfte zum operativen Gewinn beisteuern, sagte Schulte.

