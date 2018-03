Dem US-amerikanischen Juwelier Tiffany & Co. ist eine deutliche Umsatzsteigerung gelungen. Im vierten Quartal (bis 31. Januar) waren es 1,33 Milliarden Dollar. Analysten hatten jedoch mit mehr gerechnet.

Gute Geschäfte zu Weihnachten haben beim Luxusjuwelier Tiffany für Schub gesorgt. Im vierten Quartal, das am 31. Januar endete, stieg der Umsatz um 8,5 Prozent auf 1,33 Milliarden Dollar, wie das US-Unternehmen am Freitag mitteilte. Vor allem in China ...

