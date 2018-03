Christian Staub ist bei Fidelity International zum neuen Leiter des kontinentaleuropäischen Geschäfts ernannt worden und tritt diese Aufgabe mit Dienstsitz in Luxemburg Anfang August 2018 an. Staub berichtet in seiner neuen Position an Simon Haslam, Interims-Präsident von Fidelity International, und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...