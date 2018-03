Der hochkarätige Fondslenker verlässt das weltgrößte Fondshaus und übernimmt bei der Konkurrenz das Kontinentaleuropa-Geschäft.

Christian Staub kehrt dem weltgrößten Vermögensverwalter Blackrock den Rücken. Der 47-jährige Chef für das Geschäft mit Großanlegern in Kontinentaleuropa und Länderchef für die Schweiz wechselt zum Konkurrenten Fidelity International. Dort wird Staub vom 6. August an das Geschäft in Kontinentaleuropa leiten, dafür von Frankfurt nach Luxemburg umziehen. Das teilt Fidelity mit.

Bei Blackrock betont man, freundschaftlich auseinandergegangen zu sein. Staub, der seit gut zwei Jahrzehnten in der Finanzbranche arbeitet, war knapp vier Jahre bei Blackrock. Seit Juli vergangenen Jahres verantwortete er das Geschäft mit institutionellen Kunden in Kontinentaleuropa, davor ...

