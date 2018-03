Wolken stehen in Grafiken derzeit oft an der Stelle, bei der es um das Internet geht - natürlich Schönwetterwolken. Die interne Infrastruktur mit Firewalls, Routern, Datenbanken, Analysetools, File- und E-Mail-Servern sowie Endgeräten ist detailliert dargestellt; der Datenverkehr mit Linien zur Wolke skizziert. Bei der Kommunikation in die Cloud zeichnet sich ab, dass sich Protokolle wie OPC UA und MQTT durchsetzen werden.

Nach unten zur Anlage reicht meist der Platz nicht aus, um die Flut an verfügbaren Kommunikationsinterfaces aufzuführen. Anwender möchten sich mit der internen Technologie mitunter aber auch gar nicht auseinandersetzen müssen, sondern einfach die Daten ihrer Maschinen oder Anlage auf dem Tablet, Smartphone oder einem anderen Rechner anzeigen - möglichst in einem individuellen Dashboard, mit eigenem ‚look and feel' und abgestimmt auf die jeweilige Applikation. Zielsysteme sind die typischen Mobil Devices. Das bedeutet wiederum ein Web-basiertes Frontend, ohne zusätzliche Softwaretools.

Niemand will sich mehr in die Abhängigkeit eines einzelnen Lieferanten begeben, wie es in der Vergangenheit oft bei den Steuerungen und Bussystemen der Fall war: Entwicklungswerkzeuge mussten auf einem Windows PC installiert werden und das generierte SPS-Programm lief nur auf einer speziellen Hardware.

Die Konsequenz aus diesen Markt-Anforderungen an eine Cloud-Plattform: Die gesamte Technologie muss offen, Hardware- und Betriebssystem-unabhängig gestaltet sein. Daher kommen für eine Cloud-Plattform nur Web-Technologien in Frage sowie offene Schnittstellen, die es dem Anwender ermöglichen, weitere Dienste bei Bedarf zu adaptieren.

Exor hat sich zum Ziel gesetzt, diese Anforderungen mit der Cloud-Plattform Corvina umzusetzen.

Offenheit und Web-Standards sorgen für Skalierbarkeit

Grundlage für sämtliche Cloud-Spielarten ist die Virtualisierung. Denn nur so lassen sich die vorhandenen Hardware-Ressourcen bestmöglich ausnutzen. Für Modelle wie PaaS (Platform as a Service) ist Virtualisierung ...

