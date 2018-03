FMW-Redaktion

Die Deutsche Bank scheint es einfach nicht verstehen zu wollen - umso erstaunlicher ist es, dass Aufsichtsrat und letztlich die Aktionäre das mitmachen, was hier vor sich geht. Welcher mittelständische Familienunternehmer würde seinen Mitarbeitern bei schlecht laufendem Geschäft Boni auszahlen? Und selbst wenn - würde er so hohe Boni auszahlen, dass das Unternehmen nach Boni-Auszahlung effektiv in die Verlustzone rutscht?

Deutsche Bank mit noch mehr Verlust als bisher gedacht

Kein einziger Unternehmer würde so etwas machen, oder als Eigentümer so einem Treiben der Geschäftsleistung zuschauen. Aber bei der Deutschen Bank ist seit Jahren offenbar alles möglich. Die Aktionäre lassen es ja mit sich machen, also machen wir es? Lautet so das Motto? Hier das Debakel in Zahlen. Wie die Deutsche Bank heute veröffentlicht hat, ist ihr Verlust für 2017 nach Steuern mit -735 Millionen Euro sogar noch deutlich größer ausgefallen als man es Anfang Februar mit -497 Millionen Euro verkündet hatte. Seitdem habe man die Bewertung der latenten Steuern abgeschlossen. Dies habe zu einer Anpassung der latenten Steueransprüche in Großbritannien geführt, die im Wesentlichen die Abweichung zwischen dem vorläufigen und dem finalen Ergebnis verursacht hat.

