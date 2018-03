Munich Re möchte seine finanziell gute Lage für den Rückkauf weiterer Aktien nutzen. Bis zur Hauptversammlung im Jahr 2019 sollen Anteile für bis zu eine Milliarde Euro erworben werden. Das derzeit laufende Rückkaufprogramm in gleicher Höhe werde wie geplant zur Hauptversammlung am 25. April 2018 abgeschlossen sein. Ferner sollen nach Vorstellungen des Vorstandes gut 900 Stellen wegfallen, je zur Hälfte im Ausland und in München. Dem Rückversicherer steht aber noch ein Sparprogramm bevor, das die Kosten um etwa 200 Millionen Euro pro Jahr senken soll.

Anleger honorierten diese Schritte allerdings recht spät, sodass die Aktie erst in der zweiten Tageshälfte von einem gesteigerten Kaufinteresse sich zur Oberseite in Bewegung gesetzt hat. Nun aber steht das Wertpapier an einem kurzfristigen Abwärtstrend, bestehend seit November 2017, der kurzfristig als Widerstand fungiert und daher volatile Kursschwankungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...