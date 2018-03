VW: Keine guten Karten in der Hand!

Blickt man auf meinen Langzeitchart vom April´14, so sieht man eine sehr scharfe Korrektur als Folge einer dann abgeschlossenen Korrekturformation. Von Dieselskandal war damals noch nicht einmal ansatzweise die Rede, und doch hat sich diese Performance so eingestellt, auch wenn die Details sich etwas anders abgezeichnet haben. Seit gut drei Jahren bewegt sich nun die Aktie in einer, besonders auch temporär, sehr großen Korrektur und wird diesen Zustand auch so schnell nicht verlassen.

Ausblick:

4Momentan bildet sich Welle (B) der übergeordneten sehr großen (IV; im Chart nicht dargestellt) aus. Wie für eine „B“ nicht unüblich bedient sich diese Welle einer komplexen Korrekturformation (abc-x-abc) in deren zweiter Welle (c) sich die Aktie aktuell noch aufhält. Auch wenn ich im Chart bereits den Abschluß von (B) dargestellt habe, ist dieser erst durch den Bruch des 0.62 Retracements bei 138.19 € vollzogen.

Solange sich dieser Schritt nicht eingestellt hat, bleibt die komplexe Korrektur die bestimmende Formation und damit verbunden dasRetracement () als eventuelles Ziel. Sehr realistisch erscheint mir dieses Vorgehen dann doch nicht, weshalb () für mich schon als abgeschlossen gilt. Der ausgebliebene Bruch desRetracements beiist der Boden für eine kleine Rallye, wie ich es im Chart bereits dargestellt habe.Diese Bewegung dient der Ausbildung von Welle () und kann bedingt dadurch maximal bis zum Widerstand beiverlaufen. Wesentlich mehr Raum steht dieser Welle nicht zur Verfügung. Die sich daran anschließende () läßt die Notierung wieder unter Druck geraten, wobei dieses Mal der Bruch der 0.76-Unterstützung (138.19 €) auf der Agenda stehen wird. Das fernere Ziel der Korrektur liegt auf demRetracement beiund kann bis Anfang kommenden Jahres erreicht werden.11Die Aktie des Autobauers ist fest im Griff der Korrektur und wird es die kommenden Monate auch bleiben. Eine vorzeitige Auflösung dieser Situation ist nicht realistisch. Zur Absicherung Ihrer Positionen sollten Sie auf dasRetracement beizurückgreifen.13

Henrik Becker