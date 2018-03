16.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: RCB (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Analysten der RCB bestätigen die Hold-Empfehlung für die Amag -Aktie. Das Kursziel liegt bei 50 Euro. Die Ergebnis-Entwicklung dürfte in 2018 gedämpfter ausfallen als bisher erwartet, so die Analysten. Das Unternehmen erwartet eine Belastung von weniger als 10 Mio. Euro durch die US-Strafzölle auf Aluminium. Company im Artikel Amag Mitglied in der BSN Peer-Group Aluminium Show latest Report (14.03.2015) In ATX...

