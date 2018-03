Vonovia AG: Gut gerüstet für die Zukunft!

Die Aktie der Vonovia AG befindet sich seit Jahren in einem stabilen Aufwärtstrend und wird es auch auf absehbare Zeit bleiben. Auch wenn sich große Teile dieser Bewegung als Korrekturformationen entpuppt haben und zeitnah von größerem Verkaufsdruck auszugehen ist, bleibt der große Ausblick durchaus bullisch zu bewerten. Doch wie immer an den Finanzmärkten, gibt es auch für den Wohnungseigner und Verwalter keinen Persilschein für die Zukunft.Mit Anschlag amRetracement () konnte Welle () des sehr großen Aufwärtstrends abgeschlossen werden. Die sich daran anschließende Korrektur dient dabei der Ausbildung von Welle () und wird sich in aller Regel dreiteilig () ausbilden. Das punktgenaue Aufsetzen auf demRetracement beihat den Grundstein für die momentan ablaufende leichte Erholungsphase gebildet.

Diese der Ausbildung von Welle () dienende Bewegung kann noch bisRetracement) maximal aber bis zur großen-Linie () steigen. In aller Regel läuft eine „B“ nicht so weit. Im Anschluß daran setzt sich die übergeordnete Korrektur wieder in Szene und läßt die Aktie zunächst bis zur Unterstützung beiRetracement) fallen.Auf diesem Niveau kann Welle () den Abschluß finden. Maximal wäre noch der Abverkauf bis zumRetracement beimöglich. Wie immer gibt das Zeitlineal Anhaltspunkte über den zeitlichen Ablauf der Korrekturwelle an. Grundlegend versteht sich diese Korrektur als Teil einer intakten Aufwärtsbewegung, wie ich es in meiner Langzeitbetrachtung auch aufzeigen werde. Diese positiven Avancen können erst durch einen eventuellen Bruch desRetracements () negiert werden.Die Aktie von Vonovia bildet aktuell eine größere Korrektur als Teil eines Aufwärtstrends aus. Aufgrund der noch zu erwartenden Preisabschläge rate ich gegenwärtig noch von Engagements ab. Ein Kaufsignal ist erst für die zweite Jahreshälfte zu erwarten. Zur Absicherung sollte Sie spätestens auf dasRetracement beizurückgreifen.

Henrik Becker