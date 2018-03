Alibaba bereitet aktuell ein Zweitlisting in China vor. Vor rund drei Jahren ist Alibaba an der NYSE in New York an die Börse gegangen. Nun soll im Sommer auch das Listing im Heimatland stattfinden. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR hat Alibaba heute als Trading-Tipp des Tages ausgewählt. Erfahren Sie hier seine Gründe... Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.