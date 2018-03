Liebe Leser,

in den letzten Wochen kam es bei der SAP-Aktie zu einer erfolgreichen Bodenbildung, sodass der Kurs anschließend auch wieder kräftig nach oben ansteigen konnte. Seither hat die Aktie um mehr als 6 % zugelegt. Trotz der erfreulichen Entwicklung in den letzten Wochen hat der Wert gemessen am Allzeithoch noch weiteres Aufholpotenzial. Wie weit kann es jetzt noch nach oben gehen?

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Stand heute könnte die Aktie noch rund 14 % zulegen! ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...