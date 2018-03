Studenten klagen schon jetzt über hohe Mieten. Dennoch sind sie laut einer Studie bereit, für die optimale Wohnung noch etwas draufzulegen.

Zimmer in Münchener Studenten-Wohngemeinschaft, vollmöbliert mit Kühlschrank, Kochutensilien und Geschirr sofort einsatzfähig. Geboten wird frische Bettwäsche. Schreibtisch und passender Stuhl stehen bereit. In den Parsing Arcaden nebenan gibt es alles, was man zum täglichen Leben braucht. Busse und Bahnen halten fast vor der Haustür. Frei ist die Bude auch noch. Das Sommersemester in München kann beginnen.

Ob dieses von Medici Living im Internet angebotene Zimmer den Kriterien entspricht, für das Studenten oder Studentinnen bereit sind, an die Schmerzgrenze der finanziellen Belastbarkeit heranzugehen? Nach einer Umfrage unter 15.000 Studierenden in Deutschland stellt der gemeinsame Marktreport "Studentisches Wohnen 2018" von Immobiliendienstleister CBRE und Baufinanzierer Deutsche Kreditbank (DKB) fest, dass Studierende hierzulande 325 Euro Miete im Monat zahlen. Das sind 41 Prozent des verfügbaren Einkommens.

Für optimale Wohnverhältnisse wären Studierende bereit noch einmal kräftig mehr zu zahlen, sagt die Studie aus. Konkret: Von den Befragten, deren Miete zwischen 300 und 500 Euro im Monat beträgt, wären etwa zwei Drittel bereit bis zu 19 Prozent für höhere Wohnqualität zu zahlen. Dabei fressen 400 Euro Monatsmiete bereits die Hälfte ihres mittleren Einkommen von 800 Euro weg.

Im Wintersemester 2017/2018 studierten etwas mehr als 2,8 Millionen Menschen in Deutschland, so viel wie nie zuvor. Gut eine halbe Million waren Erstsemester. Zum Sommersemester beginnen meistens etwas weniger junge Menschen mit dem Studium als im Wintersemester. Trotzdem wird die Wohnungssuche kaum entspannter sein als zum Wintersemester. Denn in nahezu jeder Universitätsstadt herrscht Wohnungsnot. Folglich werden mache Erstsemester wie vor jedem Semesterbeginn einige Tage in Notunterkünften verbringen, bis sie etwas Passendes gefunden haben.

Vor allem finanziell muss es passen. Ein Studierender mit mittlerem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...