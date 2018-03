Baden-Baden (ots) -



SWR2 begleitet zwischen 24. März und 2. April wieder die Osterfestspiele in Baden-Baden - live, im Radio und online. Im Mittelpunkt der letzten Osterfestspiele von Sir Simon Rattle als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker steht Richard Wagners Oper "Parsifal", neu inszeniert von Dieter Dorn. Das sinfonische Konzertprogramm wird mit der lettischen Mezzosopranistin Elina Garanca am 25. März im Festspielhaus eröffnet. Der Auftakt ist als Live-Videostream auf www.SWR2.de und am 2. April in SWR2 zu erleben. In der Festivallounge des Kulturzentrums LA8 zeichnet SWR2 öffentlich eine Ausgabe von "Das musikalische Quartett" auf: Thema der Gesprächsrunde mit Lotte Thaler (SWR2) ist Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92.



Konzert mit Simon Rattle als Live-Videostream und im Radio Auf www.SWR2.de kann man live miterleben, wenn Sir Simon Rattle am Sonntag, 25. März 2018, von 18 bis 20 Uhr eines seiner letzten Konzerte als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker dirigiert. Hauptwerk des Abends ist Igor Strawinskys Ballettmusik "Petruschka", die 1911 uraufgeführt wurde. Die Mezzosopranistin Elina Garanca singt außerdem Jugendwerke von Alban Berg und Maurice Ravel. Das Konzert wird auch im Arte-Concert-Livestream (www.concert.arte.tv) übertragen. Im "SWR2 Abendkonzert" ist es am Ostermontag, 2. April, um 20:03 Uhr zu hören.



Die Osterfestspiele in "SWR2 Cluster" Auch das Musikmagazin "SWR2 Cluster" berichtet über die Osterfestspiele: Am Montag, 26. März, in der Sendung ab 15:05 Uhr schildert Regisseur Dieter Dorn seine Sicht auf das Werk "Parsifal". Am Gründonnerstag, 29. März, trifft "SWR2 Cluster" Musikerinnen und Musiker des Festivals, wie zum Beispiel Mezzosopranistin Ruxandra Donose ("Parsifal"-Solistin) und Geiger Holm Birkholz von den Berliner Philharmonikern.



Öffentliche Aufzeichnung "SWR2 Das musikalische Quartett" Im umfangreichen Rahmenprogramm der Osterfestspiele zeichnet SWR2 am Montag, den 26. April um 14 Uhr "Das musikalische Quartett" in der Lounge des LA8 öffentlich auf. In der musikalischen Ratesendung beantworten Musikkritiker Peter Hagmann, Musikredakteur Christian Wildhagen und Beethoven-Biograf und Dirigent Jan Caeyers Fragen rund um Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92. "SWR2 Das musikalische Quartett" wird am Mittwoch, 4. April, um 20:03 Uhr ausgestrahlt.



Programm und weitere Informationen: www.SWR2.de/osterfestspiele



