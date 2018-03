ZÜRICH (Dow Jones)--In einem eher flauen Handel hat der Aktienmarkt am Freitag in der Schweiz mit Mini-Gewinnen geschlossen. Nach einem wechselhaften Verlauf hatten am Nachmittag gute US-Konjunkturdaten und die freundlich tendierende Wall Street dem Markt ins Plus verholfen. Zugleich bleiben die lastenden und stützenden Faktoren im Gleichgewicht. Während die weltweit starke Konjunktur den Aktienmärkten hilft, drücken Sorgen um einen drohenden Handelskrieg, aber auch die - vor allem in den USA - anstehende Zinsverschärfung. In diesem Umfeld gewann der SMI 4 Punkte auf 8.883 Stellen. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 107,04 (zuvor: 43,53) Millionen Aktien.

Richemont stiegen um 0,3 Prozent. Die Analysten von Baader äußern sich positiv zu einem möglichen Verkauf der Ledermarke Lancel. Allerdings wäre eine Transaktion nicht groß genug, um die Einstufung für den Wert - Baader hat ein "Hold" - zu ändern.

Die Lonza-Aktie legte um 1,3 Prozent zu. Die Titel hinken im laufenden Jahr dem SMI deutlich hinterher, nachdem sie 2017 ein Liebling der Anleger waren. Anders Geberit, die seit Jahresbeginn im Gegensatz zum SMI im Plus liegen und am Freitag um 2 Prozent nach unten korrigierten.

Die Schwergewichte lasteten etwas auf dem Leitindex. Während Nestle 0,1 Prozent zulegte, gaben Novartis und Roche 0,1 Prozent bzw 0,3 Prozent nach.

March 16, 2018

