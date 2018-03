BERLIN (Dow Jones)--Der Ökostromanbieter Lichtblick will die Neuvermessung der Energiebranche durch die Stromriesen Eon und RWE durch eine Klage blockieren. Das Unternehmen hat eine Anwaltskanzlei damit beauftragt, die Interessen der Wettbewerber in dem anstehenden Fusionskontrollverfahren bei der Wettbewerbsbehörde in Brüssel zu vertreten. Damit will Lichtblick den milliardenschweren Deal zumindest teilweise verhindern, wie die Hamburger dieser Nachrichtenagentur bestätigten. Zuerst hatte Der Spiegel darüber berichtet.

Eon und RWE haben sich darauf verständigt, die RWE-Ökostromtochter Innogy zu zerschlagen und aufzuteilen. Während sich Eon das Netzgeschäft mit Strom- und Gasleitungen sichert, gliedert RWE die erneuerbaren Energien der Innogy wieder bei sich ein und bekommt das Eon-Grünstromsegment dazu. Schlussendlich wird RWE mit knapp 17 Prozent am einstigen Konkurrenten beteiligt sein. Beide Konzerne kommen sich nicht mehr ins Gehege.

Nach Einschätzung aller namhaften deutschen Kartellexperten werden die Behörden das Geschäft durchwinken.

