GAM Holding AG / GAM Holding AG: neues Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

GAM Holding AG: neues Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen Der Verwaltungsrat der GAM Holding AG schlägt vor, bei der bevorstehenden Generalversammlung am 26. April 2018 Monica Mächler als neues Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Zustimmung. Wie am 1. März 2018 kommuniziert, stellen sich alle derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrates bei der Generalversammlung zur Wiederwahl. Monica Mächler ist Verwaltungsratsmitglied der Zurich Insurance Group AG und Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG (beide seit 2013) sowie der Cembra Money Bank AG (seit 2015). Seit 2012 ist sie auch als Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Börse AG tätig (bis Mai 2018). Sie wirkt in verschiedenen Non-Profit-Gremien mit, so als Vorsitzende des Advisory Board des International Center of Insurance Regulation an der Goethe Universität Frankfurt und als Mitglied im Vorstand des Europainstituts an der Universität Zürich und der Stiftung für schweizerische Rechtspflege. Zudem hält sie Vorlesungen und publiziert zu Themen der Finanzmarktregulierung sowie des internationalen Privat- und Wirtschaftsrechts. Von 2009 bis 2012 war Monica Mächler Vizepräsidentin des Verwaltungsrates der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, nachdem sie von 2007 bis 2008 als Direktorin des Bundesamts für Privatversicherungen tätig war. In der International Association of Insurance Supervisors war sie bis 2012 Mitglied des Executive Committee und Vorsitzende des Technical Committee. Nach ihrem Doktorat an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich im Jahr 1984 praktizierte Monica Mächler in einer wirtschaftsrechtlich ausgerichteten Anwaltskanzlei in Zürich als Rechtsanwältin. 1990 trat sie in den Konzernrechtsdienst der Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG ein, wo sie 1999 zum Group General Counsel und zur Leiterin des Verwaltungsratssekretariats sowie 2001 zum Mitglied des Group Management Board ernannt wurde. Monica Mächler war auch Mitglied verschiedener Expertenkommissionen der schweizerischen Eidgenossenschaft im Bereich der Finanzmarktregulierung. Sie ist Schweizer Staatsbürgerin. Kontakt für weitere Informationen: Media Relations: Investor Relations: Elena Logutenkova Patrick Zuppiger Tel.: +41 (0) 58 426 63 41 Tel.: +41 (0) 58 426 31 36 Besuchen Sie uns unter: www.gam.com (http://www.gam.com/)

Folgen Sie uns auf: Twitter (https://twitter.com/gaminsights) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/gam?trk=company_logo) Über GAM GAM ist eine der führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen der Welt. Sie bietet aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment-Management-Kerngeschäft der Gruppe wird durch eine Private Labelling-Sparte ergänzt, die Management-Company- und andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM beschäftigt über 900 Mitarbeitende in 13 Ländern und betreibt Anlagezentren in London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz unterstützt. Die Aktien von GAM (Symbol "GAM") mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss Exchange notiert und Teil des Swiss Market Index Mid (SMIM). Die Gruppe verwaltet per 31. Dezember 2017 Vermögen von CHF 158.7 Milliarden (USD 162.9 Milliarden). Medienmitteilung (http://hugin.info/142256/R/2176988/839888.pdf)



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: GAM Holding AG via Globenewswire