Die BMW Group und die Staatsoper Unter den Linden in Berlin haben die langjährige Erweiterung ihrer Partnerschaft bekannt gegeben. Ab der Spielzeit 2018/2019 fördert die BMW Group das Opernhaus als offizieller und globaler Hauptpartner und baut die gemeinsame Kooperation weiter aus. Bereits seit 2007 engagiert sich BMW mit dem erfolgreichen Open-Air-Format "Staatsoper für alle" am Bebelplatz.



Matthias Schulz, Intendant der Staatsoper Unter den Linden: "Es ist sehr wichtig für uns und ich freue mich sehr, dass wir BMW als Hauptpartner ab der kommenden Spielzeit 18/19 gewinnen konnten. Diese Partnerschaft hilft uns, Oper zugänglicher zu machen und noch besser zu vermitteln. Selbstverständlich wird 'Staatsoper für alle' weiterhin fester Bestandteil unserer Zusammenarbeit bleiben, denn nach zwölf Jahren und mit insgesamt fast einer halben Millionen Besuchern gehört 'Staatsoper für alle', wie die wiedereröffnete Staatsoper Unter den Linden, mittlerweile fest zu Berlin."



Maximilian Schöberl, Generalbevollmächtigter der BMW AG: "Über ein Jahrzehnt hat unser Format 'Staatsoper für alle' bislang hunderttausende Besucher im Herzen Berlins erfreut. Sowohl anlässlich des Wiedereinzugs der Oper in ihr fulminant restauriertes Stammhaus als auch aufgrund des Intendantenwechsels beschreiten wir nun mit Matthias Schulz zusammen neue Wege. Die BMW Group und die Staatsoper Unter den Linden sind ein starkes Team. Jetzt stellen wir uns gemeinsam für die Zukunft auf. Deswegen ist die Bekanntgabe unserer langfristigen Hauptpartnerschaft auch ein Bekenntnis zur internationalen Strahlkraft des Standorts Berlin und dessen kultureller Vielfalt."



Seit knapp 50 Jahren fördert die BMW Group hunderte Kulturinstitutionen weltweit. Die Kooperation mit der Staatsoper Unter den Linden ist Bestandteil zahlreicher Engagements der BMW Group für Konzerthäuser und Klangkörper von Südafrika bis China, darunter auch eine Reihe von Open-Air-Konzerten in München sowie in London auf dem Trafalgar Square.



