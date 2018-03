Liebe Leser,

die VW-Aktie hat ihre positive Entwicklung aus der vergangenen Woche auch in dieser fortgesetzt. Per Freitagnachmittag steht ein Plus von 3,7 % zu Buche. Charttechnisch hat die Aktie damit ihre Unterstützung durch den 200-Wochen-Durchschnitt vorerst gefunden. Der Korrekturtrend, der seit der letzten Januar-Woche andauert, könnte bei Kursen oberhalb von 172 Euro je Aktie beendet sein. Es gab mehrere unternehmensspezifische News in dieser Woche zu verdauen, aber womöglich zeigen ... (David Iusow)

