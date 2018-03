Liebe Leser,

die Evotec notiert am Freitagnachmittag und im Vergleich zum Schlusskurs aus der Vorwoche kaum verändert. In der vergangenen Woche schloss die Aktie mit einem Plus von 16 % ab. Charttechnisch betrachtet, hat sie damit die Korrekturtrendlinie sowie den horizontalen Widerstand bei 15 Euro je Aktie überwinden können und notiert auch in dieser Woche leicht darüber. Sofern das der Fall bleibt, ist mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Kurse unterhalb von 13,50 Euro je Aktie ... (David Iusow)

