Liebe Leser,

das hat erstmal nicht geklappt: Die BYD-Aktie hatte versucht, das Januar-Hoch zu überwinden. In Euro gerechnet lag das bei ziemlich genau 8 Euro und entsprechend war dies ein charttechnischer Widerstand. Die BYD-Aktie lief von zwischenzeitlich unter 7 Euro im Februar bis wieder in etwa an diesen Widerstand - und scheiterte dann beim Versuch, über diese Marke zu springen. Wie in einem solchen Fall nicht unüblich, gab es danach gewissermaßen einen "Abprall" von dieser Marke, ... (Peter Niedermeyer)

