NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen haben am Freitag kleine Aufschläge verbucht. Auch wenn sich die Dynamik in Grenzen hielt, war es doch nach einer holprigen Woche ein versöhnlicher Abschluss. Der S&P-500 hat an den vier vorherigen Tagen der Woche im Minus geschlossen. Vor allem das Horrorthema Handelskrieg hat die Teilnehmer verunsichert. Unterstützung kam am Freitag von Konjunkturdaten, die erneut die Stärke der US-Wirtschaft belegten.

Der Dow-Jones-Index stieg um 0,3 Prozent auf 24.947 Punkte. Der S&P-500 gewann 0,2 Prozent. Der Nasdaq-Composite schloss unverändert. Der Umsatz kletterte am Verfalltag auf 2,527 Milliarden (Donnerstag: 812 Millionen) Aktien. Den 1.971 (1.078) Kursgewinnern standen dabei an der Nyse 978 (1.844) -verlierer gegenüber. Den Handel beendeten 105 (142) Titel unverändert.

Teilnehmer sprachen von einem verhaltenen Handel. Wegen zahlreicher politischer Unwägbarkeiten wollen Anleger keine großen Risiken eingehen. Neben den jüngsten protektionistischen Entscheidungen der US-Regierung spitzt sich auch die Lage mit Russland zu. Hintergrund ist die mutmaßliche Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf 2016.

Zudem dreht sich auch das Personalkarussell in Washington munter weiter. Nun will Trump einem Bericht zufolge auch seinen Nationalen Sicherheitsberater H.R. McMaster entlassen. Daneben hat US-Sonderermittler Robert Mueller von der Trump Organization, dem von US-Präsident Donald Trump gegründeten Mischkonzern, laut einem Zeitungsbericht sämtliche Dokumente über mögliche Geschäftsbeziehungen mit Russland angefordert.

Konjunktur bleibt stark

Die Konjunkturdaten des Tages ließen indes die Börsenwelt etwas freundlicher erscheinen. Die vor der Startglocke veröffentlichten Baubeginne gingen im Februar zwar überraschend deutlich zurück. Dafür stieg die Industrieproduktion im Februar stärker als erwartet. Und auch der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan für März übertraf die Prognosen.

Der Dollar machte mit den Konjunkturdaten Boden gut und weitete damit seine jüngste Rally aus. Der Euro fiel auf 1,2285. Noch am Mittwoch notierte die Gemeinschaftswährung im Hoch über 1,24 Dollar. Zur japanischen Währung, die tendenziell in politisch und wirtschaftlich schwierigen Zeiten als Fluchtwährung gesucht ist, verringerte der Dollar seine Verluste und stieg auf gut 106 Yen. Im Tagestief kostete der Greenback etwa 105,60 Yen. Am Dienstag notierte der Greenback aber noch über 107 Yen. Seither ging es stetig abwärts.

Gold gab anfängliche Gewinne mit dem steigenden Dollar wieder ab. Daneben richteten die Anleger auch den Blick auf die kommende Woche, wenn die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung trifft. Am Markt wird mit einer Anhebung gerechnet, was die Attraktivität von Gold vermindern würde. Die Feinunze sank um 0,2 Prozent auf 1.314 Dollar. Am Anleihemarkt gaben die Kurse leicht nach. Die starken Konjunkturdaten sorgten für einen Rücksetzer nach einer starken Woche. Wie am Goldmarkt lastete zudem auch hier die Perspektive höherer Zinsen. Die Zehnjahresrendite stieg um 1 Basispunkt auf 2,84 Prozent.

Am Ölmarkt ging es nach einem flauen Start steil aufwärts. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI gewann 1,9 Prozent auf 62,34 Dollar. Brentöl legte um 1,6 Prozent zu auf 66,13 Dollar. Einen plötzlichen Sprung des Preises am Nachmittag deutscher Zeit führten Teilnehmer auf technische Gründe zurück. Fundamental stützend wirke noch immer der Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) vom Donnerstag, in dem diese eine höhere Nachfrage prognostiziert hatte. Laut IEA ist die Fördermenge der Opec im Februar gesunken, weil Venezuela weniger Öl gefördert hat. Zudem gibt es Befürchtungen, dass die Kampfhandlungen in Syrien das Ölangebot aus dem Nahen Osten verringern könnten. Und auch die mögliche Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA stützte den Preis. Das Abkommen hat Iran die Ausweitung der Ölproduktion ermöglicht. Dagegen traten die Daten von Baker Hughes in den Hintergrund. Der Ausrüster der Ölindustrie berichtete über einen Anstieg der aktiven Bohranlagen in den USA.

Adobe nach Quartalszahlen gesucht

Ein überzeugender Quartalsausweis verhalf der Aktie von Adobe zu einem Plus von 3,1 Prozent. Der Softwarekonzern hat am Donnerstag nach Börsenschluss Geschäftszahlen zum ersten Quartal vorgelegt, die über den Erwartungen von Analysten lagen. Der Kurs von Eastman Kodak sprang um gut 12 Prozent nach oben. Zahlen und Ausblick des Unternehmens kamen gut an.

Die Nike-Aktie tendierte 0,7 Prozent im Minus. Der Sportartikel-Hersteller gab den Rücktritt von Markenchef Trevor Edwards bekannt. Edwards, der auch als potenzieller Nachfolger von CEO Mark Parker gehandelt wurde, habe sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt und werde sich im August aus dem Unternehmen zurückziehen, teilte Nike mit. In einem internen Memo an die Mitarbeiter erklärte Parker, es habe Beschwerden über das Verhalten von Edwards gegeben. Er nannte allerdings nicht die Art der Beschwerden. Ein Nike-Sprecher sagte, dass es keine Anschuldigungen gegen Edwards gab und lehnte es ab, Details zu nennen.

Caterpillar rückten um 1,2 Prozent vor. Der Industriekonzern will eine Teilefabrik in Texas und möglicherweise auch eine Maschinenfabrik nahe Chicago schließen. Der Konzern strebt eine Reduzierung der Fertigungsfläche an.

Walmart rückten um 2,3 Prozent vor. Laut Medienberichten erwägt der Einzelhandelskonzern rund 7 Milliarden Dollar in den führenden indischen Online-Händler Flipkart Online Services zu investieren. Damit wäre Walmart ein direkter Amazon-Konkurrent in einem der zukunfsträchtigsten Märkte der Branche.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.946,51 0,29 72,85 0,92 S&P-500 2.751,89 0,17 4,56 2,93 Nasdaq-Comp. 7.481,99 0,00 0,25 8,38 Nasdaq-100 7.019,95 -0,16 -11,02 9,75 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,29 0,4 2,29 108,9 5 Jahre 2,64 1,2 2,62 71,3 7 Jahre 2,77 0,9 2,76 52,5 10 Jahre 2,84 1,4 2,83 39,8 30 Jahre 3,08 2,0 3,06 1,0 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:46 Uhr Do, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,2285 -0,17% 1,2318 1,2323 +2,3% EUR/JPY 130,31 -0,38% 130,46 130,71 -3,7% EUR/CHF 1,1704 -0,05% 1,1697 1,1703 -0,1% EUR/GBP 0,8813 -0,19% 0,8832 1,1318 -0,9% USD/JPY 106,07 -0,21% 105,91 106,07 -5,8% GBP/USD 1,3941 +0,02% 1,3947 1,3947 +3,2% Bitcoin BTC/USD 8.570,69 +2,6% 8.282,14 8.118,80 -37,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,26 61,19 +1,7% 1,07 +3,1% Brent/ICE 66,16 65,12 +1,6% 1,04 +0,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.313,56 1.316,31 -0,2% -2,75 +0,8% Silber (Spot) 16,33 16,40 -0,5% -0,08 -3,6% Platin (Spot) 950,05 954,75 -0,5% -4,70 +2,2% Kupfer-Future 3,10 3,12 -0,6% -0,02 -6,5% ===

March 16, 2018 16:12 ET (20:12 GMT)

