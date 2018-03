Liebe Leser,

die Lufthansa Group hat Zahlen für das vorige Geschäftsjahr veröffentlicht - und bereits in der Überschrift wurde klar gemacht, wie diese ausgefallen sind. Denn da hieß es, dass die Lufthansa Group ihr "bestes Ergebnis der Unternehmensgeschichte" erzielt habe. So sei die Marge (adjusted Ebit) um 2,9 Prozentpunkte auf 8,4% gestiegen. Genau, um 2,9 Prozentpunkte und nicht Prozent - das ist ein beachtlicher Unterschied in diesem Fall. Der Umsatz ist demnach um 12,4% auf 35,6 ... (Peter Niedermeyer)

