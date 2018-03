Liebe Leser,

gute Nachrichten gab es vom DAX-Titel Münchener Rück (bzw. "Munich Re") am Donnerstag. Denn da teilte das Unternehmen mit, dass man das Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr im Vergleich zu dem von 2017 angehoben hat. So wird jetzt für das laufende Geschäftsjahr ein Überschuss von 2,1 bis 2,5 Mrd. Euro prognostiziert. Natürlich wird darauf hingewiesen, dass dies unter dem Vorbehalt insbesondere des "Großschadensverlaufs" steht, was für einen Rückversicherer natürlich verständlich ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...