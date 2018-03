Liebe Leser,

die Deutsche Bank Aktie schloß die Woche mit einem Minus von 1,53 % ab, nachdem in der vergangenen Woche noch ein Plus von über 4 % verzeichnet werden konnte. Charttechnisch betrachtet, hat sich in dieser Woche nichts verändert. Die Aktie notiert weiterhin innerhalb des primären als auch des sekundären Abwärtstrends. Kurse oberhalb von 14 Euro je Aktie dürften zumindest auf das Ende des sekundären Aufwärtstrends hindeuten. Kurse oberhalb von 19 Euro je Aktie könnten einen ... (David Iusow)

