Nur wenige Insider wissen, dass die Produktion der Porsche-Modelle

356 ohne den Schweizer Rupprecht von Senger wahrscheinlich nie

begonnen hätte - er bestellte 1948 die ersten fünf Fahrzeuge

überhaupt und sicherte sich eine Option auf weitere fünfzig. Aber vor

allem sorgte er dafür, dass die blutjunge Marke erstmals in Genf zu

sehen war. Es ist eine interessante Frage: Wo würde Porsche heute

ohne die Schweiz, ohne den Genfer Auto-Salon stehen? Um den Charme

dieser Frage zu verstehen, sollten wir zurück in das Jahr 1948 gehen:

Vor 70 Jahren präsentierte das damals noch sehr junge Unternehmen

Anfang Juli vor dem Grossen Preis der Schweiz den allerersten

Porsche. Genauer gesagt den 356/1, jenen Mittelmotor-Sportwagen mit

der Fahrgestellnummer 356-001, den Ferry Porsche als ersten 356-Typ

zwischen 1947 und 1948 gebaut hatte und der am 8. Juni 1948 in Gmünd

seine Betriebszulassung und am 15. Juni das Kennzeichen K - 45 286

erhielt. Die Journalisten in Bern waren begeistert und Motor und

Sport (der Vorläufer von auto, motor und sport) lobte den ersten 356

als "Kreuzung zwischen Volkswagen und Auto-Union-Rennwagen für die

Sportwagen-Klasse". Und die Berner Automobil-Revue schrieb am 7. Juli

1948: "Als Versuchswagen hat Porsche zunächst einen zweisitzigen

offenen Sportwagen gebaut, den wir vor dem Schweizer GP um die

Rundstrecke von Bremgarten jagten und in kürzester Zeit fassten wir

volles Vertrauen. So stellt man sich tatsächlich die

Fahreigenschaften eines modernen Wagens vor."



