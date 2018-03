Aufregende Woche am KMU-Anleihen-Markt. In der elften Kalenderwoche vom 12. bis 16. März 2018 gibt die R-LOGITECH S.A.R.L, eine Schwestergesellschaft der Metalcorp Group B.V., ihr Debüt am Anleihen-Markt. Ihre fünfjährige Unternehmensanleihe ist mit einem satten Zinskupon von 8,5% p.a. ausgestattet und hat ein Volumen von bis zu 25 Millionen Euro. Die Emission setzt sich aus einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung zusammen - seit Freitag, den 16.03., kann die Anleihe über die Börse Frankfurt gezeichnet werden. Die Anleihen-Mittel sollen zur Expansion der Geschäftsaktivitäten genutzt werden. Die R-LOGITECH S.A.R.L ist ein internationaler Spezialist für strategische Logistik- und Technologiedienstleistungen globaler Warenströme. Bislang war das Unternehmen am deutschen KMU-Anleihen-Markt noch nicht tätig, hat aber durch die Verbindung zur Anleihen-Emittentin Metalcorp Group B.V. schon erste Berührungspunkte am deutschen Markt. Besagte Metalcorp wurde, wie in dieser Woche bekannt wurde, von der Creditreform Rating AG übrigens wieder mit "BB" geratet. Damit wird der Metalcorp Group B.V. von den Analysten weiterhin eine befriedigende Bonität attestiert.

Der FC Schalke 04 hat im Geschäftsjahr 2017 ohne gewichtige Transfererlöse und nach dem Verpassen eines internationalen Wettbewerbs ein Konzernjahresfehlbetrag von minus 12,2 Millionen Euro erwirtschaftet. Trotz des Verlustes konnten aber in sämtlichen operativen Geschäftsbereichen ein Umsatzwachstum erzielt und die Umsatzschwelle von 200 Millionen Euro erneut übertroffen werden. Die beiden in 2016 begebenen Schalke-Anleihen sind unterdessen bei den Anlegern weiter hoch im Kurs und notierten in dieser Woche bei 108 bzw. 111 Prozent. Die Deutsche Rohstoff AG beendet das Geschäftsjahr 2017 hingegen mit einem Konzernergebnis in Höhe von 7,7 Millionen Euro und somit leicht über dem Ergebnis aus dem Vorjahr (7,6 Millionen Euro). Die beiden Anleihen des Unternehmens notieren weiterhin über pari, bei 100,75% sowie bei 103,60%.

Börsen-Notierung - die Unternehmensanleihe der Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA) notiert seit ...

