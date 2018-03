Bundesinnenminister Seehofer erntet für seine Äußerungen über den Islam Kritik. Unterstützung gibt es indes aus der eigenen Partei.

Die Aussage des neuen Bundesinnenministers Horst Seehofer (CSU), der Islam gehöre nicht zu Deutschland, schlägt anhaltend Wellen. Rückendeckung gibt es aus seiner Partei.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte der "Augsburger Allgemeinen" (Samstagausgabe): "Unser Brauchtum, unsere Traditionen, unsere Leitkultur, und unsere Werte sind christlich geprägt. Diese Tatsache hat Horst Seehofer zurecht beschrieben - und damit formuliert, was eine überwältigende Mehrheit denkt." Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Seehofer widersprochen hatte, spreche in der Frage nicht für die Mehrheit der Bürger.

Seehofer hatte am Freitag gesagt, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, die Menschen muslimischen Glaubens aber schon. Bundestags-Vizepräsident Hans-Peter Friedrich heizte den drohenden Koalitionskrach zusätzlich an. "Wir sind ein vom Judentum und Christentum geprägtes Land. Nichts und niemand wird uns dazu bringen, diese Identität zu verleugnen, in Frage zu stellen ...

