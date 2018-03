Liebe Leser,

nach einem erfolgreichen Jahr 2017 will der Chemiekonzern Lanxess seine Dividende leicht anheben. Auf der Hauptversammlung soll den Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,80 Euro vorgeschlagen werden, dies entspricht einer Erhöhung um 14 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Konzern erreichte 2017 ein EBITDA in Höhe von 1,3 Milliarden Euro. Zu diesem, für das Management zufriedenstellenden Ergebnis, trug unter anderem die gute Entwicklung der im vergangenen Jahr übernommenen Tochter ... (Johannes Weber)

