Das Elektroauto-Zeitalter hat längst begonnen. Allein in Deutschland soll gemäß einer Studie 2035 bereits jedes dritte Auto ein E-Auto sein. Die Fahrzeughersteller haben in den vergangenen Jahren massiv Gas gegeben und deutliche Fortschritte erzielt. Das große Thema sind aber weiterhin die Akkus. Die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Akkus wird in den kommenden Jahren massiv zunehmen. Wichtig ist aber eine deutliche Weiterentwicklung der bestehenden Batterien. Nach wie vor sind die Lebenszeit, die Speicherkapazität und der Preis die limitierenden Faktoren. Im Jahr 2014 erhöhte Tesla beispielsweise die Speicherfähigkeit für den Roadster um 35 Prozent. Satte 29.000 Dollar kostete die Batterie hierfür, also 414 Dollar je Kilowattstunde (kWh). Der Tesla Model 3 lag hierzu im Vergleich im Jahr 2016 mit 190 Dollar je kWh bereits deutlich günstiger. Klares Ziel ist es aber, schon bald unter 100 Dollar zu kommen.

