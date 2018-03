* Freuen Sie sich auf die Goldhausse* Der Goldpreis nimmt Anlauf nach oben* Baisse-Zeichen: Topformationen an den Aktienmärkten* Hochspekulative Euphorie* Nettoliquidität der US-Börse sinkt auf Rekordtief* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Dienstwohnungen in Nouakchott

Bei Gold ist die Feder gespannt wie selten zuvor

Liebe Leser,



der Goldpreis bewegt sich seit rund viereinhalb Jahren seitwärts. Interessanterweise hat die experimentelle Psychologie gezeigt, dass langanhaltende Seitwärtsbewegungen bei den meisten Anlegern mehr Frust erzeugen als Abwärtstrends. Das ist zwar völlig irrational, aber offenbar rundum menschlich.

