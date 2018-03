von Redaktion €uro am Sonntag Vorstandschef Erich Sixt kündigte jetzt an, er wolle noch in diesem Jahr eine Plattform für Mobilität einführen, die Dienste wie Carsharing, Autovermietung und Transferservices bündle. "Carsharing und klassische Autovermietung werden miteinander verschmelzen", sagte Sixt. Die geplante Integration ...

Den vollständigen Artikel lesen ...