Unbekannte haben den internetfähigen Fernseher von Nordrhein-Westfalens Landwirtschaftsministerin gekapert.

Auf die nordrhein-westfälische Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking (41) ist ein Hacker-Angriff verübt worden. Auf dem internetfähigen Fernsehgerät im Wohnhaus der CDU-Politikerin sei am Donnerstag plötzlich eine Aufnahme aus einer Fragestunde im Landtag abgespielt worden, in der es um die Schweinehaltung in ihrem Familienbetrieb gegangen sei, teilte die Landesregierung am Freitag in Düsseldorf mit. Nun prüfe das Landeskriminalamt, inwieweit Unbefugte Zugriff auf persönliche Daten von Schulze ...

