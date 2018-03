Die spektakuläre Übernahme von Qualcomm (WKN:883121) ? deren Prozessoren in etwa jedem zweiten Android-Smartphone stecken ? durch Broadcom (WKN:913684) wird abgeblasen. Die US-Führung und ihre Regulierungsbehörden hatten etwas dagegen.



Der früher unter Avago Technologies firmierende Konzern kann seinen unbändigen Hunger damit vorerst nicht stillen, weshalb die Spekulationen hochkochen, welcher Wettbewerber als nächstes ins Visier gerät. Könnte es Infineon (WKN:623100) sein? Lies hier, was dafür spricht und was dagegen.

Auf dem Weg zur Nummer 1

Wenn der Deal geklappt hätte, dann wären zwar die Schulden explodiert, aber dafür der langjährige Primus Intel (WKN:855681) entthront worden. Aber vielleicht ist es für alle Seiten besser, ...

