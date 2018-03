Die Ohnmacht steigt. Und mit ihr die Wut. Man lebt ja schließlich nur einmal. Warum sollte man in dieser Zeit zusehen, wie seine Heimat den Bach runtergeht? Mit Folgen, die schon jetzt so offensichtlich sind, dass mittlerweile jedem Angst und Bange sein müsste. Jeden, dem Deutschland noch am Herzen liegt. Das müsste eigentlich jeder Deutsche sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...