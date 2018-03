Liebe Leser,

Lonza blickt nach einem starken Geschäftsjahr 2017 unverändert optimistisch in die Zukunft. Im abgelaufenen Jahr legte der Umsatz um rund 24% auf 5,1 Mrd SFr zu. Der Gewinn machte dabei einen Sprung von 301 auf 726 Mio SFr. Die Zahlen lagen deutlich über den Erwartungen, was unsere Timing-Erhöhung von August 2017 bestätigt. Zu dem Wachstum beigetragen hat auch die Übernahme von Capsugel. Die Akquisition des Kapselherstellers kostete Lonza rund 5,5 Mrd $. Lonza sieht in Capsugel ... (Volker Gelfarth)

